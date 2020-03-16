اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة أول حالة بـ"كورونا" فى هامبورج يرفع عددهم فى ألمانيا إلى 13

الإثنين، 16 مارس 2020 05:34 م
وفاة أول حالة بـ"كورونا" فى هامبورج يرفع عددهم فى ألمانيا إلى 13 كورونا ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 سجلت اليوم الاثنين أول حاله وفاة في مدينة هامبورج الألمانية، طبقا لتقارير إعلامية، ليصبح بذلك عدد الوفيات في أنحاء البلاد ١٣ حالة، فيما تم تسجيل ٦٦١٢ حالة، معظمها في ولايتي بادن فورتمبرج وبايرن، وبلغت إجمالي حالات التعافي ٥٨.
وتزامنا مع انتشار الفيروس الذي انتشر في الولايات الألمانية الست عشرة، انتشرت ظاهرة نهم الشراء وتخزين الطعام وذلك بعد دعوة وزير الداخلية هورست زيهوفر للمواطنين بضرورة تخزين الطعام وإعلان المستشارة إنجيلا ميركل أن بين ٦٠ % أو٧٠ ٪؜ من المواطنين سيصابون بالفيروس.
وفي الأسابيع الأولى، أدى نهم الشراء إلى حدوث أزمات غذائية وإفلاس غذائي، ولمواجهة ذلك أصدرت الحكومة الألمانية قرارا بتحديد الطاقة الشرائيه لكل فرد بألا تزيد على وحدتين من كل سلعة.
وفي سياق متصل، قامت الحكومة الألمانية بمنح عطلة للمدارس والجامعات، مع مطالبة الأهالي بضرورة بقاء الأطفال في منازلهم قدر الإمكان، فيما تم إغلاق المساجد ودور العبادة والمراكز الثقافية، وتم منع صلاة الجمعه في المساجد حتى إشعار آخر.
في >ات الإطار، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، اليوم الاثنين،: "إننا سنهزم فيروس كورونا معًا وليس ضد بعضنا البعض.. نحن لدينا نفس الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو إبطاء انتشاره وإنقاذ الأرواح".
وأضاف ماس : "تحاول كل دولة حماية مواطنيها على أفضل وجه ممكن وفقًا للوضع المحلي كما تفرض بعض البلدان قيودًا على السفر، والأمر الأكثر أهمية هو تنسيق هذه الإجراءات بشكل جيد داخل الاتحاد الأوروبي حتى لا يتم قطع سلاسل التوريد"، لافتا بقوله: نشعر أكثر من أي وقت مضى في هذه الأزمة بمدى اعتمادنا على بعضنا البعض. لهذا السبب نحن بحاجة إلى تعاون أكثر الآن وليس أقل.
وأكد ماس مجددا مشاركة باحثين ألمان في تطوير الأدوية واللقاحات، مشددا بقوله "لا يمكننا السماح للآخرين بالحصول على نتائج أبحاثهم حصريًا. لقد تحدثت للتو مع زملائي من كندا وكوريا الجنوبية والبرازيل وأستراليا حول هذا الأمر. وسيتم مناقشة هذا أيضًا في مجموعة G7.

هامبورج

المانيا

كورونا

الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة