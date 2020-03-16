اليوم السابع
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وزير الزراعة يكلف بدعم المزارع والمربى لتلافى خسائر موجة الطقس السيىء

الإثنين، 16 مارس 2020 11:11 ص
وزير الزراعة يكلف بدعم المزارع والمربى لتلافى خسائر موجة الطقس السيىء اجتماع وزير الزراعة و رؤساء المراكز البحثية والقطاعات والهيئات والمختصين بالوزارة
كتب عز النوبى

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عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعاً موسعا برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبمشاركة رؤساء المراكز البحثية والقطاعات والهيئات والمختصين بالوزارة، لمناقشة الآثار الناجمة عن موجة التقلبات الجوية والطقس السيىء التى تعرضت لها البلاد خلال يومى الخميس والجمعة الماضيين، فضلا عن  استعراض تقارير غرفة العمليات الخاصة بمتابعة هذه الموجة وتداعياتها.

وأوضحت مجموعة إدارة الأزمة فى تقريرها الذى استعرضه الوزير خلال الاجتماع، أن الأحداث المناخية غير الاعتيادية التى تعرضت لها البلاد، نتج عنها الكثير من الأمور الإيجابية وكذلك السلبية على التراكيب المحصولية القائمة والأنشطة الزراعية الأخرى، والثروة الحيوانية والداجنة.

وشدد وزير الزراعة على مديريات الزراعة بالمحافظات بتكثيف حملات المرور على المزارع والحقول بمختلف انحاء الجمهورية، لنقل التوصيات اللازمة والنصائح للمزارعين والمربيين، لعلاج أية مشكلات أو آثار سلبية نتجت عن هذه الموجة، حيث تم إعداد حزمة من التوصيات الفنية اللازمة لدعم المزراعين لتلافى الخسائر.

ووجه القصير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع الوحدات والإدارات البيطرية لتقديم الفحص اللازم للحيوانات للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض التنفسية مع تقديم العلاج اللازم للحيوانات المصابة.

وكلف وزير الزراعة خلال الاجتماع، قطاع الزراعة الآلية والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بتقديم الخدمات الخاصة بهما للمزارعين بدون أى تكلفة، للمساهمة في تصريف المياه الراكدة في داخل الزراعات او اماكن إيواء الحيوانات بأقصى سرعة ممكنة، فضلا عن التنسيق مع قطاعات وزارة الموارد المائية والرى بخفض مناسيب المصارف العمومية والفرعية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المياه المتصرفة عن الأمطار فى المناطق الزراعية.

كما كلف كافة الجهات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى، للاستمرار فى إعداد ونشر التوصيات الفنية اللازمة والتحذيرات لمواجهة الأزمات الطارئة فى قطاع الزراعة، وتقديمها للمزارعين فى التوقيتات المناسبة، وقبل حدوث الأزمات بوقت كاف، لمجابهة التغيرات المناخية المختلفة، وتلافى الآثار السلبية لها خلال فترات الأمطار أو الرياح، أو أى تغير فى درجات حرارة الجو عن معدلاتها الطبيعية.

وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة ادارة ازمة الموجة الجوية (1)
وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة ادارة ازمة الموجة الجوية (1)

 

وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة ادارة ازمة الموجة الجوية (2)
وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة ادارة ازمة الموجة الجوية (2)

 

 

وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة ادارة ازمة الموجة الجوية (3)
وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة ادارة ازمة الموجة الجوية (3)

 

 

وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة ادارة ازمة الموجة الجوية (4)
وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة ادارة ازمة الموجة الجوية (4)

 

 

وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة ادارة ازمة الموجة الجوية (5)
وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة ادارة ازمة الموجة الجوية (5)

 


 



 


المحاصيل الزراعية

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