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وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتولى محمد الطيب المتحدث الإعلامى للوزارة

الإثنين، 16 مارس 2020 09:16 م
وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتولى محمد الطيب المتحدث الإعلامى للوزارة الدكتور محمد الطيب المشرف على وحدة الإعلام بالتعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارًا بتولى الدكتور محمد الطيب الإشراف على وحدة الإعلام بقطاع مكتب الوزير ومتحدثًا إعلاميًّا للوزارة، وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلى كمساعد الوزير للشئون الفنية .
 
جدير بالذكر أن الدكتور محمد الطيب حصل على درجة الدكتوراه في علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وشغل العديد من المناصب، منها: المدير التنفيذى للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، وأمين اللجنة المشكلة بالوزارة المعنية بتطوير البنية التحتية بالجامعات المصرية، وتعميم الاختبارات الإلكترونية والقائم بأعمال أمين عام مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية.
 
كما شغل الطيب عضوية عدة لجان فنية منها (اللجنة العليا للمشروعات القومية بالوزارة، واللجنة المعنية بملف التعليم الفني والتدريب المهني بوزارة التعليم العالى، واللجنة المقررة لدراسة مقترح النماذج الاستثمارية لإنشاء جامعات أهلية بالأراضى المملوكة للجامعات الحكومية المصرية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومكتب اليونسكو للعلوم فى الدول العربية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاتحاد الإفريقى)، هذا فضلًا عن مشاركته فى العديد من المؤتمرات الدولية، وورش العمل حول التعليم العالي والبحث العلمى.
 
 

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