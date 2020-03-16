اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة: حصرنا 300 أسرة فى الدقهلية ويخضعون الآن للحجر الصحى

الإثنين، 16 مارس 2020 10:58 م
وزيرة الصحة: حصرنا 300 أسرة فى الدقهلية ويخضعون الآن للحجر الصحى وزيرة الصحة
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة طبقت الإجراءات الصحية على حوالى 300 أسرة فى محافظة الدقهلية وفى القرية التي ظهرت فيها أول حالة وفاة لسيدة مصرية وتجهيز حجر لهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة تتخذ الإجراءات السلمية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى الكثير من الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تجرى اختبارات للمخالطين لحصر الإصابة، كما أن منع التجمعات مهم للغاية لعدم نشر الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحاً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد الى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عاماً من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتاً إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة.


كورونا

فيروس كورونا

فيروس

علاج فيروس كورونا

اعراض كورونا

الوقايه من كورونا

فيروس كورونا المتسجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

فيديو.. رمضان عبدالمعز عن اقتراب قيام الساعة: اطمئنوا لن تقوم إلا على شرار القوم

فيديو.. رمضان عبدالمعز عن اقتراب قيام الساعة: اطمئنوا لن تقوم إلا على شرار القوم

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة