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وزيرة التجارة: السيسى يوجه بتوفير مشروعات لسيدات مكافحات ظهرن بـ"التاسعة"

الإثنين، 16 مارس 2020 12:35 ص
وزيرة التجارة: السيسى يوجه بتوفير مشروعات لسيدات مكافحات ظهرن بـ"التاسعة" سيدات يعملن في مهن شاقة
كتب عامر مصطفى

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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بدعم سيدات ظهرن في برنامج التاسعة مع وائل الإبراشي يوم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، موضحة أن الرئيس وجه بأن نهتم بهذه النماذج وتواصلنا معهن.
 
وأضاف نيفين جامع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولي بالتليفزيون المصري، نستطيع توفير مشروعات مناسبة لهم وقدراتهن أكبر من أي شيء، موضحة أن دور الدولة توفير مشروعات لهم لكي توفر لهم دخل مناسب وإعانتهم على استثمار قدرتهم الرائعة.
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-جمالات-محمد
 
وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تواصلت معهن، وعرضنا عليهن العديد من المشروعات، على أن تكون صاحبة المشروع ويعمل معها آخرين لكي يستمر نموذج النجاح.
 
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ماريانا-مكرم
 
وقالت جمالات محمد، وتعمل مبيض محارة، إنها سعيدة بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجهة الشكر له، ولوزيرة التجارة والصناعة، متابعة: "ربنا يخليه ويبارك فيه". فيما قالت ماريانا كرم، بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بيشجعوا الشباب والمرأة في الكثير من المجالات.
 
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-أميرة-سالم
 
استضاف الإعلامى وائل الإبراشى، عددا من السيدات العاملات فى مهن مختلفة، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، حيث يعملن فى مهن شاقة سواء للإنفاق على أنفسهن أو الإنفاق على أسرهن، وجاءت الحلقة بعنوان "فى اليوم العالمى للمرأة.. نساء مصريات ملهمات".
 
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السيدة رشا
 
وقالت السيدة رشا، وتعمل في مجال الصيد للإنفاق على أطفالها، إن المهنة شاقة ومتعبة وأخرج من السادسة صباحاً وأعود إلى المنزل وقت أذان المغرب، وفي بعض الأحيان، موضحة أنها اضطررت ارتداء ملابس الرجال حتى "لا أتعرض للمضايقات" من قبل أي شخص، أنسي كل التعب بمجرد الجلوس مع أولادي وهم دائما يشعرونني بالفرحة والسعادة.

سيدات يعملن في مهن شاقة

توجيه السيسي

السيسي

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المراة

مشروعات

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