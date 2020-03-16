اليوم السابع
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وزارة الصحة البحرينية تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 10:07 ص
وزارة الصحة البحرينية تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة البحرينية على تويتر إن المملكة أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي الأولى بسبب فيروس كوفيد-19 في دول الخليج العربية. وذكرت أن الضحية "مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة البحرينية، فى وقت سابق عن خروج 10 حالات من الحجر الصحى الاحترازى، وهم 10 مواطنين (7 رجال و3 سيدات) بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، وإجراء كافة الفحوصات للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحى 125 شخصًا بعد خروج 115 شخصًا فى وقت سابق.

 
وذكرت الوزارة أن جميع الحالات الموجودة فى مراكز الحجر الصحى الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبى متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.
 
وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مراكز الحجر الصحى الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس فى البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
 

 


البحرين

كورونا

فيروس كورونا

وزارة الصحة البحرينية

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