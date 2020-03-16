اليوم السابع
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وزارة التموين: جميع السلع متوفرة بالمجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 16 مارس 2020 11:20 ص
وزارة التموين: جميع السلع متوفرة بالمجمعات الاستهلاكية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إرجاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقرر عقده  باوزارة الْيَوْمَ الإثنين  لتوقيع عقد الشراكة بين الوزارة وشركة رانچيس الفرنسية  لإدارة أسواق الجملة وتقديم نتائج ومخرجات المرحلة الأولي من دراسة الدعم الفني لرفع كفاءة منظومة أسواق الجملة  وبتمويل مقدم من قبل وكالة التنمية الفرنسية وبرعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة، انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعي قدماً لتحديث وتنظيم أسواق الجملة في ربوع البلاد ،مما سينعكس  على توفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة  وتخفيض  أسعارها وبما يخدم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه   الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،   التعاون بين الوزارة مع شركة "رانجيس" الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات التي تدير أسواق الجملة  لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتا الى  إن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،  قد تفقد مع وفد من شركة "رانجيس" الفرنسية، عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها لافتا إن الشركة بدأت وضع دراسة حقيقية عن أسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر،وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد للمنتجات  والإدارة الجيدة ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك .

من جانبه اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على المستوى الجمهورية.

 


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