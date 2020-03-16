اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 05:47 م
خالد صلاح
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هولندا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 والإصابات إلى 1423

الإثنين، 16 مارس 2020 03:22 م
هولندا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 والإصابات إلى 1423 تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت هولندا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 والإصابات إلى 1423 حالة، ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى، وأعلنت هولندا، يوم أمس الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع إجمالى عدد الوفيات إلى 20.
 
وقال المعهد الوطنى للصحة العامة إن إجمالى عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.
 
وقد ظهر رئيس الوزراء الهولندى مارك روته على شاشة التلفزيون فى بث مباشر لإصدار أوامر لسكان البلاد البالغ عددهم 17 مليونا بالكف عن المصافحة فى إطار مساعى مكافحة فيروس كورونا.. غير أنه كان أول من لم يلتزم بالأوامر الجديدة.
 
وقال روته خلال مؤتمر صحفى مساء أمس الاثنين "علينا من الآن فصاعدا الكف عن المصافحة بالأيدى".
 
وأضاف "يمكنكم التلامس بالقدمين أو المرفقين أو أى ما يمكنكم ابتكاره... لكننا سنكف عن المصافحة بالأيدى اعتبارا من اليوم".
 
جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.
 

هولندا

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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