هل ينتقل كورونا من المرأة الحامل للجنين ونصائح هامة لتجنب الإصابه بالعدوى

كتبت هند عادل

أصدرت الكلية الملكية البريطانية لأطباء التوليد وأمراض النساء إرشادات جديدة للنساء الحوامل فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وأكدت أنه لا يوجد دليل على أن ألفيروس يمكن أن ينتقل إلى الجنين خلال فترة الحمل من الأم المصابة بالفيروس، ولا يجب فصل الأمهات المصابات عن الأطفال حديثى الولادة بعد الوضع ويمكنهن الرضاعة الطبيعية.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية ، قال الدكتور إدوارد موريس، رئيس الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد" نظرًا لأن هذا فيروس جديد جدًا ، فقد بدأنا للتو فى التعرف عليه، لذلك سيتم الإبقاء على التوجيه قيد المراجعة المنتظمة مع ظهور أدلة جديدة، مشيرا أنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن ألفيروس يمكن أن ينتقل إلى الطفل أثناء الحمل.

من جانبه قال البروفيسور راسل فينر، رئيس الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل:"نحن لا نعتقد أنه يجب فصل الأطفال المولودين لنساء ممن ثبتت إصابتهم بألفيروس التاجي، فيمكن أن يكون تأثير هذا ألفصل، حتى كإجراء وقائى، كبيرًا على كل من الطفل والأم".

وأوضح تقرير "ديلى ميل" أن هناك أيضًا أدلة محدودة حول انتقال ألفيروس التاجى من خلال لبن الأم وبناءً على ما تم التوصل إليه حتى الآن تعد فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق أى مخاطر محتملة".



لم يتم الإبلاغ عن وفيات النساء الحوامل بسبب فيروس كورونا فى الوقت الحالي، وتبدو الأعراض الأكثر شدة مثل الالتهاب الرئوى أكثر شيوعًا فى كبار السن ، والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة. ما هى النصيحة المقدمة للحوامل أثناء وباء فيروس كورونا؟

والسيدات الحوامل فأنت أكثرعرضة للإصابة بالعدوى ويكون الأمر سيء عند الاصابه بفيروس كورونا الجديد عند السيدات الحوامل اللاتى يعانين من الربو أو مرض السكرى .



ما تأثير التاجى على الجنين إذا تم تشخيص الأم الحامل بالاصابه بفيروس كورونا؟ نظرًا لأن هذا فيروس جديد جدًا لا يوجد دليل يشير إلى زيادة خطر الإجهاض، لا يوجد أى دليل على أن ألفيروس يمكن أن ينتقل إلى الجنين أثناء الحمل وهذا ما يسمى بالآنتقال العمودى لذلك، من غير المحتمل أن اصابة الأم الحامل بألفيروس سوف يتسبب فى حدوث تشوهات للأجنه.

وأوضح تقرير "ديلى ميل" أن هناك العديد من الأطفال المولودين لنساء مصابات بأعراض فيروس التاجى فى الصين قد ولدوا قبل الأوان، ومن غير الواضح ما إذا كان ألفيروس التاجى تسبب فى ذلك أم أن الأطباء قد اتخذوا قرار ولادة الطفل مبكرًا.



اجراءات يجب ان تفعلها المرأة الحامل لتقليل خطر الإصابة الإصابة بفيروس كورونا أهم شيء تفعله هو غسل اليدين بانتظام وفعالية بمجرد أن تأتى من الأماكن العامة إلى المنزل أو مكان العمل. مإذا تفعل المرأة الحامل عند الاشتباه فى الاصابه بفيروس كورونا؟

إذا كنت حاملاً وتعانى من درجة حرارة عالية أو سعال جديد ومستمر ، يجب أن تبقى فى المنزل لمدة 7 أيام، يجب التنسيق مع طبيب النساء والتوليد لإبلاغه بأن لديك أعراض موحية بفيروس كورونا وفى حاله عدم تحسن الاعراض لمدة 7 ايام أو تدهورت حاله المرأة الحامل الصحية يجب الذهاب إلى المستشفى فورا .