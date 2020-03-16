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نائبة محافظ أسوان: 645 موقعاً خدمياً بالمرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمى

الإثنين، 16 مارس 2020 02:05 ص
نائبة محافظ أسوان: 645 موقعاً خدمياً بالمرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمى جانب من الاجتماع
أسوان – عبد الله صلاح

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قالت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، إنه جار استكمال الشركة المصرية للاتصالات لأعمال مد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات الداخلية داخل المواقع المستهدفة لمشروع التحول الرقمى فى المرحلة الأولى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 645 موقعاً، منها 125 موقع خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى هذه المرحلة سيضاف لهم 112 موقع أخر فى المراحل التالية، هذا بجانب 22 موقع أخر مدرجين فى هذه المرحلة للتموين والمرور والنيابات ومكاتب التوثيق.

وأضافت نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك لجانا متخصصة ستقوم بمتابعة تنفيذ جميع أعمال المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على إيجاد الحلول السريعة لأى مشاكل أو معوقات تنفيذية أو فنية أو إدارية لتؤدى كافة المواقع عملها على الوجه الأكمل، علاوة على التحرك فى تفعيل خدمات التجنيد والمرور وبعض خدمات مديرية الصحة ونيابة المرور والتوثيق.

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى إضافة خدمات الأحوال المدنية حيث من المستهدف توفير أهم الخدمات التى يطلبها المواطنين بهذه الجهات من خلال المراكز التكنولوجية الموجودة داخل كل مركز بالمحافظة ، بجانب إستمرار تلك الجهات فى تقديم خدماتها على أكمل وجه.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كلف الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، بعقد اجتماع تحضيرى لبدء تفعيل مشروع التحول الرقمى داخل نطاق المحافظة والتى تأتى ضمن المرحلة الأولى بعد توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حضر الاجتماع لجنة التحول الرقمى بالمحافظة، ومديرى الصحة والشهر العقارى والمرور والمستشار العسكرى والاتصالات.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة غادة يحيى، بأن مجموعة العمل زارت محافظة بورسعيد للإطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها فى التحول الرقمى للوقوف من أرض الواقع على آلية التنفيذ حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى من ذلك عند تطبيقها داخل أسوان.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء فى إيفاد مدربين من المحافظة لتدريب العاملين فى كل جهة مدرجة ضمن المشروع لتعريفهم بكيفية التعامل الفعال والإيجابى مع منظومة التحول الرقمى بالشكل المطلوب فى التعاملات المختلفة، بجانب توفير خط الساخن لسرعة التواصل بين كافة الجهات.

 


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