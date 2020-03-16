اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مياه الشرب: تشغيل محطات الجيزة بعد انخفاض نسبة العكارة من 4500 لـ800

الإثنين، 16 مارس 2020 05:36 م
مياه الشرب: تشغيل محطات الجيزة بعد انخفاض نسبة العكارة من 4500 لـ800 مسئولى القابضة لمياه الشرب يتفقدون المحطات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم البدء فى ضخ المياه بشبكة مياه الجيزة، منذ الثالثة عصر اليوم، وذلك بعد انقطاعها لأكثر من 6 ساعات، بسبب ارتفاع نسبة عكارة مياه نهر النيل بسبب السيول التي تعرضت لها مصر.
 
وأوضحت الشركة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تفقد اليوم محطات المياه بالجيزة لمتابعة التشغيل، برفقته المهندس منصور بدوى رئيس الشركة بالجيزة، وأن نسبة العكارة بمحطة جزيرة الذهب انخفض من 4500 إلى 800 وأن النسبة الطبيعية للعقارة 200 .
 
وكانت شهدت محافظة الجيزة انقطاع فى مياه الشرب منذ الساعة الـ3 عصر أمس وحتى الآن، لتسبب أزمة كبيرة للسكان، خاصة أن فترة الانقطاع التى أعلنت عنها الشركة انتهت أمس دون عودة المياه، ثم عادت لتعلن المحافظة عن مد فترة الانقطاع، وخاصة أن المحافظة شهدت انقطاعات متكررة في الأيام الماضية بسبب اضطراب الطقس ما أدى إلى لجوء المحافظة لقطع المياه لتفريغ شبكات الصرف لتستوعب مياه الأمطار. 
 
من جانبها، أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت أنه خلال ساعات سوف يبدأ ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعا حيث تم إيقاف ضخ المياه بسبب وصول مستوى العكارة بالنيل لحد غير مسبوق بسبب السيول والطقس السيئ، مشيرة إلى أن تشغيل بعض المحطات بهذا الوضع سيتسبب في توقف المضخات وانسداد الخزانات. 
 
وأضافت المحافظة في بيان لها، أنه يتم حاليا أخذ عينات من النيل كل ساعة للتأكد و لمتابعة نسبة العكارة، وسوف يتم إعادة تشغيلها فور وصولها للنسب المسموح بها.
 
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة اليوم، انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس) لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الـ3 عصر اليوم، وذلك نظراً لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ محطات الجيزة، ابو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.
 
عكارة المياه
عكارة المياه

مأخذ محطة مياه جزيرة الذهب
مأخذ محطة مياه جزيرة الذهب

مسئولى القابضة لمياه الشرب يتفقدون المحطات (2)
مسئولى القابضة لمياه الشرب يتفقدون المحطات 

مسئولى القابضة لمياه الشرب يتفقدون المحطات (1)
مسئولى القابضة لمياه الشرب يتفقدون المحطات 

 


المياه

قطع المياه

اخبار الجيزة

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة