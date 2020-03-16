موريتانيا تقرر وقف جميع الرحلات الدولية بسبب فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم وقف جميع الرحلات الدولية من وإلى البلاد ابتداء من فجر غد (الثلاثاء) وذلك ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وذكرت الحكومة الموريتانية في بيان بثته الاذاعة الموريتانية اليوم انه تقرر حجز كل الأشخاص الوافدين من الخارج كلياً لمدة أربعة عشر يوماً ، ومنع التجمعات غير الضرورية .
وتعهدت الحكومة بمتابعة كل من ينشر أي خبر كاذب يتعلق بانتشار الوباء في موريتانيا واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمتابعته قانونياً.
وسجلت موريتانيا مساء الجمعة الماضي أول حالة إصابة بفيروس كورونا لنمساوي يعمل في شركة الذهب شمال البلاد وصل إلى نواكشوط قادما من فيينا .
موريتانيا تقرر وقف جميع الرحلات الدولية بسبب فيروس كوروناالإثنين، 16 مارس 2020 09:00 ص
كورونا
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أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم وقف جميع الرحلات الدولية من وإلى البلاد ابتداء من فجر غد (الثلاثاء) وذلك ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
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