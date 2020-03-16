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منطقة دافاو فى الفلبين تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمسافرة عائدة من قطر

الإثنين، 16 مارس 2020 11:26 ص
منطقة دافاو فى الفلبين تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمسافرة عائدة من قطر الفلبين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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سجلت الفلبين، أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهى لامرأة عمرها 21 عاما قادمة من قطر، هي أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا في منطقة دافاو في الفلبين، حسبما أفادت إدارة الصحة في دافاو ومركز التنمية الصحية، حيث قالت إدارة الصحة في دافاو أن المريضة تم تأكيد إصابتها من قبل معهد أبحاث الطب الاستوائي. 

وذكرت إدارة الصحة فى دافاو أن المريضة وصلت إلى الفلبين قادمة من العاصمة القطرية الدوحة فى 29 فبراير 2020.

سعت المريضة في البداية إلى استشارة منشأة صحية محلية بسبب السعال، وعزلت على الفور في 9 مارس 2020. تم نقلها وإدخالها للعزل والاختبار فى مستشفى الإحالة فى 10 مارس 2020. 

وأضافت إدارة الصحة في دافاو أنها تنسق الآن بشكل وثيق مع وحدات الحكومة المحلية المعنية والمستشفى حيث تم إدخال المريضة. سيسمح ذلك للوكالة ووحدات الحكم المحلي بتنفيذ إجراءات متضافرة لتحديد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الحالة المؤكدة، وتعزيز بروتوكولات الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وكانت أعلنت قطر وقف جميع الرحلات الجوية القادمة إليها بسبب كورونا، وقال مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماع وزراء الصحة، أن الدوحة تتصدر بلدان الخليج فى عدد الإصابات بالفيروس.

وسجلت الصحة القطرية 65 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة الإجمالية 401 حالة، وأعلن مكتب الاتصال الحكومي بقطر تعليق إصدار تأشيرات الدخول الفورية لحاملى جنسية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ومملكة إسبانيا، بما في ذلك القادمين منها، ويُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة على أن يتم اخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.


قطر

الدوحة

كورونا

فيروس كورونا فى قطر

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