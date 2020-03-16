منطقة الأقصر الأزهرية تتابع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، اجتماع فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بمديري المراحل التعليمية والأقسام لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد "فيروس كورونا" المستجد، وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك مع مديرية الصحة، وإشراف الموجهين على أعمال النظافة العامة وتوفير وسائل مكافحة العدوى من مياه أو صابون ومطهرات وتطهير وتنظيف الأسطح والأرضيات ونظافة الفصول وتوصيل وصيانة المرافق بجميع المعاهد وذلك قبل استئناف العملية التعليمية من جديد.

ومن جانبه قال الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أنه كان قد أصدر فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية؛ لمواجهة ظهور الفيروس. ونص المنشور على ما يلي:- (تعليق التجمعات بشتى أشكالها (أنشطة ـ مسابقات ـ رحلات ـ معسكرات ... إلخ)، إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة - تفعيل دور الزائرة الصحية بالمعاهد الأزهرية، والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب - إطلاق حملات توعية واسعة النطاق وتشمل: برنامج وقاية يتضمن التوعية من الأوبئة، والاهتمام بالنظافة، ونشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية - تقييد حركة سفر الطلاب الوافدين، والعرض على السلطة المختصة قبل إصدار أي موافقة - متابعة رش وتطهير جميع المباني والمقرات والحجرات والتوجيه بمتابعة التهوية والنظافة باستمرار - خلال هذه الفترة، يتم وقف حركة سفر المبعوثين بالقطاع الدعوي، والرجوع إلى سفارة الدولة المعنية قبل السماح بالسفر؛ وذلك بعد العرض على السلطة المختصة - تجهيز غرف حجر صحي لاستخدامها في حالة الاشتباه في أي حالة إصابة).