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مكافحة الاحتكار الفرنسية تفرض أعلى غرامة فى تاريخها على أبل لسلوك غير تنافسى

الإثنين، 16 مارس 2020 05:34 م
مكافحة الاحتكار الفرنسية تفرض أعلى غرامة فى تاريخها على أبل لسلوك غير تنافسى ايزابيل دى سيلفا رئيسة هيئة المنافسة الفرنسية
كتب: مدحت عادل

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فرضت وكالة المنافسة الفرنسية، اليوم الاثنين، غرامة على شركة آبل بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) بسبب سلوكها المناهض للمنافسة فى شبكة توزيعها وإساءة استخدام الاعتماد الاقتصادى على مورديها.

ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن الهيئة قولها، إن اثنين من تجار الجملة فى شركة آبل، وهما تيك داتا وإنجرام مايكرو، تم تغريمهما 76 مليون يورو "85 مليون دولار" و63 مليون يورو "70 مليون دولار" على التوالى، لاتفاقهما بشكل غير قانونى على الأسعار.

وأضافت وكالة المنافسة، إن آبل وتجار الجملة التابعين لها اتفقا على عدم التنافس مع بعضهما البعض ومنع الموزعين من التنافس مع بعضهم البعض، وبالتالى تهيئة سوق الجملة لمنتجات آبل.

ومن جانبها قالت إيزابيل دي سيلفا رئيسة هيئة المنافسة الفرنسية، إن شركة آبل أوقفت الموزعين من المنافسة على السعر، وأضافت: "أولاً اتفقت شركة آبل وتاجر الجملة الخاص بها على عدم التنافس مع بعضها البعض ومنع الموزعين من التنافس مع بعضهم البعض، مما يمهد الطريق بشكل أساسي لمنتجات Apple فى سوق الجملة.

وأوضحت رئيسة الهيئة فى بيان، أنه لم يكن ما يسمى الموزعين المتميزين قادرين على تقديم العروض الترويجية أو المبيعات دون مخاطر، مما أدى إلى توحيد أسعار التجزئة بين موزعي Apple المتكاملة والموزعين المتميزين المستقلين، كما أساءت Apple الاعتماد الاقتصادى على هؤلاء الموزعين المميزين على Apple من خلال إخضاع، مشيرة أن الظروف التجارية غير العادلة وغير المواتية بالنسبة لتلك الموجودة فى شبكتها من الموزعين المتكاملة.

وحددت هيئة المنافسة، أن هذا السلوك مستمر منذ عام 2005 وحتى عام 2013، فيما وهى أعلى غرامة تفرضها سلطات المنافسة على الإطلاق وفقًا لما ذكره دي سيلفا.

وفي المقابل، قال متحدث باسم شركة Apple Business ، إن قرار هيئة المنافسة الفرنسية محبط للهمم، فهو يتعلق بالممارسات منذ أكثر من عشر سنوات ويتجاهل ثلاثين سنة من السوابق القانونية التى تعتمد عليها جميع الشركات فى فرنسا بأمر من شأنه أن يسبب فوضى للشركات في جميع الصناعات.

وأكد المتحدث باسم الشركة، أنه يختلف بشدة مع القرار ويخطط للاستئناف.

 


مكافحة الاحتكار

شركة ابل

موزعى فرنسا

اخبار الاقتصاد

APPLE

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