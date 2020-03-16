اليوم السابع
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خالد صلاح
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مقتل 6 عناصر حوثية فى "التحيتا" وأسر قيادى فى "حيس" باليمن

الإثنين، 16 مارس 2020 04:00 ص
مقتل 6 عناصر حوثية فى "التحيتا" وأسر قيادى فى "حيس" باليمن عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ/

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أعلنت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى، الأحد، أسر قيادى تابع لمليشيات الحوثى بمدينة حيس، كما قتل 6 من عناصر الحوثيين خلال هجوم شنته المليشيات على مواقع القوات المشتركة فى (التحيتا) جنوب الحديدة.

وذكر الإعلام العسكرى للقوات المشتركة، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أنه تم أسر قيادى تابع لمليشيات الحوثى بعد صد محاولة تسلل عناصر حوثية فى قرية بيت مغارى شمال غرب مدينة حيس.

على جانب آخر، قال مصدر ميدانى فى القوات المشتركة، إن 6 من عناصر المليشيات الحوثية قُتلوا خلال هجوم شنته المليشيات على مواقع القوات المشتركة.

وأوضح أن القوات المشتركة أجبرت المليشيات على التراجع والفرار مخلفة وراءها خسائر فادحة فى العتاد والأرواح بعد معارك عنيفة، وتواصل ميليشيات الحوثى خروقاتها للهدنة الأممية والتصعيد العسكرى واستهداف التجمعات السكانية فى مديريات الحديدة.

 


اليمن

أخبار اليمن

مقتل 6 عناصر حوثية

أسر قيادى فى حيس

العنف في اليمن

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