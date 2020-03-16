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مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية مع أتوبيس ونفوق ماشيتين بالدقهلية

الإثنين، 16 مارس 2020 02:18 م
مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية مع أتوبيس ونفوق ماشيتين بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى شابان مصرعهما فى حادث تصادم بين أتوبيس تابعة لشركة السكر ببلقاس ودراجة نارية بطريق المعسكر بصار الحفير، بدائرة المركز، وقد تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة السكر، ودراجة نارية واسفر عن وفاة اثنين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث علي طريق المعسكر بصار الحفير، بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن وفاة كلا من محمود محمد حامد 15  سنوات، واحمد رضا حامد 10 سنوات، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الجانب الآخر تلقى مأمور مركز أجا بلاغ بسقوط سقف حظيرة مواشي وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، ومسئولي الوحدة المحلية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحظيرة مبنية بالطوب اللبن ومعروش بالعروق الخشبية والسدة، و تبين أنه ملك المواطن خالد المرسي على هيكل، بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، وقد اسفر ذلك عن نفوق 2 عجل جاموس ومعزة كانت بالحظيرة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر بأن تمكن ضباط مباحث الدقهلية من كشف لغز سرقة مندوب تحصيل جمعية ببلقاس بالإكراه، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته، وتم وضبط المتورطين فى الحادث وضبط الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.

وقد تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بلقاس، من مندوب لأحد الجمعيات  ( مندوب صرف وتحصيل بإحدى الجمعيات الكائنة ببندر بلقاس) أنه أثناء توجهه لمقر الجمعية لتوريد مبلغ مالى قدره (31211 جنيها) مستقلاً مركبة "توك توك" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى)، وأمام قرية البغدادى دائرة مركز شرطة بلقاس قام شخصان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما بندقية خرطوش، بإستيقافهما والإستيلاء منه على المبلغ المالى وإطلاق عيار نارى فى الهواء وهربا.

 


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