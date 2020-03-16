مستثمرو بدر: خفض أسعار الغاز ينشط الصناعة ويزيد تنافسية الصادرات

كتب إسلام سعيد

طالب بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة، من أجل خفض تكاليف الصناعة للقطاعات المختلفة حتى تتمكن الشركات من المنافسة التصديرية للخارج، مشيراً إلى أن السعر العالمي للغاز منخفض بنسبة كبيرة قياساً على الأسعار في مصر، وهو ما يجعل تكاليف الإنتاج مرتفعة وفق كل صناعة

وأكد العادلي في تصريحات خاصة، أن سعر الغاز من العناصر الرئيسية التي تؤدى إلى زيادة في تكلفة الإنتاج، فالمقارنة السعرية الحالية بين وضع الإنتاج في مصر والدول المنافسة بصادرتها لنا سترجح كفة المنافسين بالخارج

وأشار إلي اعتماد قطاع كبير في الصناعة على الغاز الطبيعي، الأمر الذى يجعل من الأسعار الحالية عائق يحد من نمو الصناعة، لأن المنافسة تتطلب خفض تكلفة الإنتاج، وهنا لابد من وقفة حقيقة لدعم الصناعة المصرية في إطار هذا التوجه الملحوظ للدولة لإنقاذ الصناعة ودعمها بقوة.

وأوضح أن بعض المصانع تعتمد على الغاز المسال حاليا عبر أنابيب الغاز وهو ما يرفع التكاليف بشكل كبير جدا، وكذلك اشتكي أحد المشاركين في الاجتماع من صعوبة إجراءات توصيل الغاز للمصانع ووجود إجراءات صعبة للتواصل، الأمر الذى يستدعي تقديم تسهيلات أكبر خاصة خفض الأسعار.