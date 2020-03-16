اليوم السابع
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مسئول بهواوى العالمية يشرح مزايا WiFi 6.. تعرف على سرعتها فى نقل البيانات

الإثنين، 16 مارس 2020 04:07 م
مسئول بهواوى العالمية يشرح مزايا WiFi 6.. تعرف على سرعتها فى نقل البيانات الجلسة النقاشية لهواوى
كتبت هبة السيد

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كشفت شركة هواوي العالمية عن تفاصيل ومزايا الإصدار الأحدث والأسرع من الشبكة اللاسلكية wife 6 خلال جلسة نقاشية افتراضية عقدت علي هامش مؤتمر هواوي mwc العالمي الذي تم بثه عبر الإنترنت.  
 
وقال الدكتور أسامة أبو المجد رئيس قطاع هندسة أنظمة الاتصالات والبيانات بشركة "هواوي" العالمية، وأن الجيل الجديد من تقنية الوايرلس wifi 6  يعطي سرعات كبيرة لنقل البيانات تصل إلى نحو 40% كما تتميز بمستويات مرتفعة لتوفير وتأمين البيانات مقارنة بwifi 5 و wifi4، بالإضافة إلى زيادة فى مساحة التغطية الجغرافية تصل إلى 20%. 
 
وأضاف أبو المجد وهو واحد من أهم خبراء الاتصالات في العالم، أن "واي فاي 6"  المقدمة من هواوي،  مزودة ب 16 هوائي مقارنة بنحو 4 هوائي فقط في الأجهزة المقدمة من منافسيها، موضحا أن الخدمة المتطورة من العملاق الصيني كانت من أجل العميل في المقام الأول.  
 
وشرح أبو المجد مزايا تقنية "الواي فاي 6"، قائلا:" تتيح تغطية واشارة أقوى للخدمة في المناطق المتواجد بها آلاف المستخدمين سواء بالاستادات الرياضية خاصة كرة القدم والمطارات والمولات والجامعات والشبكات العامة في الشوارع، والشركات الكبرى، كما تعد أقل تكلفة من الاعتماد على ترددات الهاتف المحمول،  إذا ما تم مقارنتها بالجيلين الرابع و الخامس، كما يمكن الاستفادة منها أيضا في المنزل للتقنيات التي تتطلب اتصالا قويا بالإنترنت وسط تطور التكنولوجيا و الأدوات المنزلية وظهور تقنيات 4kو 8k وتقنيات الواقع الافتراضي كما تدعم مفهوم انترنت الأشياء.  
 
وقال إن هواوي بدأت الدراسات اللازمة لتقنيات الواي فاي 6 منذ عام 2014، وأضافت بها 50 مهندس متميز حول العالم للمشاركة في الأبحاث، وتقدم الخدمة تجاريا في معظم دول العالم، ونسعى لتكون تقنية "واي فاي 6" هي المستخدمة في شبكات المؤسسات حول العالم.  
 
وأوضح أن تلك التقنية تخضع للمعايير المحددة لمنظمي الخدمة، في كل منطقة تعمل بها الشركة وتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، في تطبيق المعايير اللازمة للمنتجات التي تطورها.

واى فاى 6

الشبكات اللاسلكية

واي فاى

Wifi

الجيل الخامس

سرعات الانترنت

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