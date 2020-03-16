مرور القليوبية يضبط 3 عاطلين لمزاولتهم أعمال السايس دون ترخيص

القليوبية ــ نيفين طه

تمكن ضباط مرور القليوبية القبض على 3 عاطلين لمزاولتهم أعمال سايس دون ترخيص، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. حيث تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بقيام ضباط المرور بشن حملة أمنية مكبرة لضبط القائمين بعمل السايس بدون ترخيص ويقومون بفرض إتاوات علي المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط كل من، "ر.س" 40 سنة، عاطل، حال قيامه بمزاولة أعمال سايس بدون ترخيص أمام بنزينة الحزب الوطني - دائرة قسم ثان بنها وضبط بحوزته مبلغ مالي 55 جنيها .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 7100 لسنة 2020م جنح قسم ثان بنها، و"ا.م" 53 سنة، عاطل، حال قيامه بمزاولة أعمال سايس بدون ترخيص، بشارع سعد زغلول - دائرة قسم اول بنها، وضبط بحوزته مبلغ مالي 65 جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2442 جنح قسم أول بنها لسنة 2020م، و"م.ع" 43 سنة،عاطل حال قيامه بمزاولة عمل سايس بدون ترخيص أمام مستشفي الراعي الصالح - دائرة قسم اول بنها وضبط بحوزته مبلغ مالي 34 جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2443 لسنة 2020م جنح قسم اول بنها وتولت النيابة التحقيق

كما ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، القبض على 4 عاطلين لارتكابهم أعمال البلطجة وفرض الإتاوات بمواقف القليوبية، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، يفيد بقيام ضباط مباحث المرور بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، والذى يقومون بفرص الإتاوات وارتكاب أعمال البلطجة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "م.ح ب" 37 سنة، عاطل ومقيم الزهويين – دائرة مركز شبين القناطر، وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى 95 جنيها من متحصلات عمله الآثم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1293 لسنة 2020م جنح قسم ثان بنها، و"ش.ع" 23 سنه، ومقيم أبو الغيط – دائرة مركز القناطر الخيرية، وذلك لفرضه الإتاوة والسيطرة أعلى كوبرى مسطرد، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى 110 جنيهات من متحصلات عمله الآثم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5354 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة .و" م. ا .س " 45 سنة، عاطل ومقيم مدينة التعاون – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة أمام موقف الزهور/ طنطا – دائرة قسم أول شبرا الخيمة بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى 160 جنيها من متحصلات عمله الآثم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3852 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة.

وضبط "ج.س" 32 سنة، عاطل ومقيم 19 شارع سعد زغلول – شبرا البلد – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة أمام موقف المؤسسة / مسطرد – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى 65 جنيها من متحصلات عمله الآثم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3853 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.