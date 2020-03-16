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مذيعة لبنانية فى الحجر الصحى 18 ساعة بعد سقوطها على الهواء.. فيديو

الإثنين، 16 مارس 2020 10:42 م
مذيعة لبنانية فى الحجر الصحى 18 ساعة بعد سقوطها على الهواء.. فيديو لمذيعة اللبنانية راشيل الحسيني
كتب هيثم سلامة

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سقطت المذيعة اللبنانية راشيل الحسيني، أثناء ظهورها المباشر في نشرة الاخبار من منطقة المصنع، مما أدى إلى اشتباه العديد من رواد تويتر حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأثارت تلك اللقطات الكثير من اللبنانى، حيث من المقرر أن تخضع برفقة زميها أبوعسلي لفترة عزل تمتد 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج.  

وأصدرت قناة الجديد اللبنانية، بيانا حول تعرضت المراسلة في قناة الجديد الزميلة راشيل الحسيني لوعكة صحية أثناء ظهورها المباشر في نشرة الاخبار من منطقة المصنع ، وأوضح البيان أنها :"سقطت ارضاً بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم".

وأضاف:"وقد نقلت على الفور الى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لأجراء الفحوصات اللازمة وافاد الطبيب المعالج إن الزميلة الحسيني ليس لديها اي عارض من عواض فايروس كورونا حيث ان حرارتها طبيعية وعاد ضغطها معتدلا غير انها عانت من ارهاق شديد ورهاب تسبب لها بدوران وحالة اغماء".

بيان تلفزيون الجديد
بيان تلفزيون الجديد

وأوضح :"لكن ادارة الجديد وحرصا منها على سلامة الزميلة الحسيني والزميل المصور الذي كان برفقتها ايلي ابو عسلي. وبعد اجراء الفحوصات سوف يخضع الزميلان الحسيني وابو عسلي لفترة عزل تمتد 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج ". 

المذيعة خلال سقوطها
المذيعة خلال سقوطها

وأفاد البيان :"وإذ تتمنى ادارة الجديد لكل الزملاء دوام الصحة فإنها تحرص على اتخاذ كافة التدابير المؤدية الى السلامة والوقاية وقد اتبعت لائحة بروتوكولات ملزمة للزملاء في المؤسسة حفاظا على سلامة الجميع وتحرص على التدقيق بهذه الاجراءات الصحية والتعقيم لدى الاشتباه بأي عواض مرضية وقد ظهرت الزميلة الحسيني في فيديو لطمأنه الناس على صحتها وقالت إنها بصحة جيدة ومتجهة لإجراء الفحوصات".

وظهرت المذيعة خلال فيديو طمأنت فيه العديد من متابعو القناة مشيرة أنها ستتوجه إلى المستشفى للتأكد من صحتها، وخلوها من فيروس كورونا. 

 

 

 

 

 

 

 


راشيل الحسيني

المذيعة راشيل الحسيني

كورونا

فيروس كورونا

سقوط راشيل الحسيني

سقوط راشيل الحسيني على الهواء

الجديد

تلفزيون الجديد

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