اليوم السابع
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مدخنو البايب فى مصر يستهلكون تبغ بـ185 مليون جنيه

الإثنين، 16 مارس 2020 03:00 ص
مدخنو البايب فى مصر يستهلكون تبغ بـ185 مليون جنيه بايب - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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مع اتساع الفارق بين أسعار السجائر ووسائل التدخين الأخرى، ارتفعت نسب استهلاك التبغ المستورد المستخدم فى مصر بنهاية ديسمبر 2019، ومن بينها البايب والسجائر الملفوفة يدويا، حيث أظهرت بيانات رسمية، أن إجمالى الواردات المصرية من التبغ المفروم أو المكبوس أو للمضغ بلغ نحو 158 مليون جنيه أي "11 مليون و615 ألف دولار".

وبلغت الواردات المصرية من التبغ المفروم خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 89 مليون جنيه أي "5 ملايين و563 ألف دولار"، بزيادة بلغت نحو 69 مليون جنيه.

وجاءت واردات مصر من التبغ ضمن مجموعة من السلع الوسيطة شملت كلا من الزيوت والشحوم والدهون الحيوانية وبلغت 9 ملايين و3.6 ألف دولار، يليها اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت وارداتها 181 مليون دولار، والمواد الكيماوية وبلغت وارداتها 186 مليون دولار، إلى جانب الخشب ومصنوعاته 101 مليون دولار، والمواد الأولية من حديد وصلب 257 مليون دولار.

وحقق إجمالي الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 44 مليون دولار.

ويقدر القيمة الإجمالية لواردات السلع غير المعمرة خلال 2019 نحو مليار و95 مليون دولار خلال الفترة الواردة في التقرير، وضمت القائمة أيضا الأدوية ومحضرات صيدلة، وبلغت وارداتها نحو 188 مليون دولار، والصابون ومحضرات التنظيف وبلغت وارداته 14 مليون دولار، وورق الكرافت وبلغت وارداته 11 مليون دولار.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

التبغ

تدخين البايب

اخبار الاقتصاد

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