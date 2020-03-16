مدحت نافع: تأثير خفض الفائدة محدود على الأجل القصير لكنه مفيد للاستثمار

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن قرار خفض الفائدة بنسبة 3% بشكل عام فى الاتجاه الصحيح، لكن أثره ربما يكون محدود على البورصة مثل آثر خفض الفائدة الأمريكية حتى الصفر على "داو جونز"، موضحًا إن اثره الإيجابي سيكون على الاستثمار الأجنبى المباشر على المدى الطويل .

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم الاثنين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، موضحا إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

أضاف الدكتور مدحت نافع لـ" اليوم السابع "، أن الأثر على الاستثمار غير المباشر سيكون محدودا، لان أسباب انخفاض البورصة أعمق من بدائل العائد، لان الناس ربنا تكون فى حالة صدمة، وأثر ذلك واضح على المشتريات، وبالتالى لن تلجأ الناس للبورصة كبديل عن البنوك، وأيضا ربما يلتهم التضخم قيمة الأموال، نتيجة خفض الفائدة مما سيجعل الناس ربما تفضل وضع أموالها في عقارات أو مشروعات أو ذهب كملاذ آمن خاصة صغار المودعين.

أشار مدحت نافع إلى إنه يخشى من التأثير السلبى لخفض الفائدة على قيمة الجنيه مستقبلا أمام الدولار، فى ظل الحالة الحالية لادارة الأزمة والناتج عنها توقف حركة الطيران، وانخفاض ايرادات مواردنا من الدولار سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من السياحة وكلها أمور سلبية قد تؤدى لزيادة سعر الدولار.