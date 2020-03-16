اليوم السابع
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محكمة يابانية تقضى بإعدام مدان بقتل 19 شخصا من ذوى الإعاقات الذهنية

الإثنين، 16 مارس 2020 08:33 ص
محكمة يابانية تقضى بإعدام مدان بقتل 19 شخصا من ذوى الإعاقات الذهنية محكمة يابانية
أ ش أ

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قضت محكمة يابانية باعدام شخص أدين بتهمة قتل 19 شخصا من ذوى الإعاقات الذهنية فى دار للرعاية بمدينة ساجاميهارا بالقرب من طوكيو، فى عام 2016.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الإثنين أن المتهم يدعى ساتوشى أويماتسو، ويبلغ من العمر 30 عاما، وهو عامل سابق فى دار الرعاية.
وكان الادعاء اليابانى قد طالب بإعدام المتهم نظرا إلى أنه فى وضع صحي ملائم ليحاسب جنائيا.


محكمة يابانية

إعدام

ساجاميهارا

طوكيو

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