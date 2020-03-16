اليوم السابع
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محكمة الأسرة ألزمت رجل بدفع 50 ألف جنيه لعلاج طفله من ذوى الاحتياجات الخاصة

الإثنين، 16 مارس 2020 08:00 ص
محكمة الأسرة ألزمت رجل بدفع 50 ألف جنيه لعلاج طفله من ذوى الاحتياجات الخاصة محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام أب بسداد 50 ألف نفقة علاج تأهيلى لطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، كمتجمد عن 3 شهور، وذلك بعد أن ادعت الزوجة إمتناعه عن رعاية طفله، رغم يسر حالته المادية، بسبب خلافات نشبت بينهما، مما أدعى إلي طردها من منزل الزوجية، وسطوه على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية.

وأكدت "ن.هـ،ال"، تعنيفها على يد زوجها ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية، ومواصلته ملاحقتها بالاتهامات الباطلة ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

تفاصيل القضية، تعود إلي تقدم الزوجة الثلاثنية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطلبت بالطلاق للضرر، وادعت تعرضها للعنف طوال 4 سنوات زواج.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الانفاق علي الصغير وسداد تكلفة علاجه، وهجرها ورفضه تطليقها مما دفعها لإقامة دعوي بعد رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة لطفلها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم"، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

 


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