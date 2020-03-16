محافظ سوهاج يوجه باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا

سوهاج عمرو خلف

وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا، وإرجاء اللقاء الجماهيرى الذى كان يعقد اسبوعيا إلى وقت لاحق، وذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناء على قرارات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية تحسبا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى منع الأنشطة الاجتماعية، تحسبا لمنع انتقال العدوى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

يذكر أن إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة تستقبل الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال خدمة الواتس بالإدارة ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣ ــ و من خلال أيضا مبادرة " صوتك مسموع" 15330ـ واتس 01150606783 .

وفى وقت سابق عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماع مع وحدة التنفيذ المحلية لمشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الوراقي السكرتير المساعد، وممثلي جهات الإسناد والتنفيذ، ومديري إدارات التخطيط، والتنمية، والمتابعة بديوان عام المحافظة .

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتلافي المشكلات والمعوقات أثناء التنفيذ، ولابد من استثمار الفرصة لأنها فرصة ذهبية بالنسبة لسوهاج، نظرا للدعم المقدم والغير مسبوق من قبل الرئاسة والبنك الدولي، لافتا إلى أهمية تجهيز المشروعات على الواقع بمستوى عالي ومتميز، حيث يضرب المثل بقيادات التنمية المحلية في الصعيد خاصة سوهاج، مما يلقى بأعباء علينا لنكون نموذج مثالي قابل للتطبيق على مستوى الجمهورية، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد وقوة بشرية.