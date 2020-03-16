اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تخفيض حضور العاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء لـ25%

الإثنين، 16 مارس 2020 04:35 م
محافظ بورسعيد: تخفيض حضور العاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء لـ25% اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تخفيض نسبة 75% من قوة العاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء، والإبقاء فقط على 25% من العاملين، وذلك طبقا لاحتياجات العمل، على أن يحدد كل مدير إدارة داخل الديوان العام والمديريات والأحياء العاملين بحيث لا يتعدى نسبة تواجد العاملين 25% وذلك لمدة محددة لحين الانتهاء من الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد محافظ بورسعيد أنه بناء على تعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء يستثنى من ذلك القرار المرافق الخدمية والتى تستمر بكامل قوتها والتى منها المستشفيات ومرفق الإسعاف وجهاز الإنقاذ والطوارئ وعمال النظافة  والصرف الصحي وقطاع التموين حتى تتمكن من القيام بأداء عملها بالشكل الأمثل لمواجهة الفيروس المستجد .

كما أكد محافظ بورسعيد أن يتم تكثيف حملات التعقيم والتطهير فى المؤسسات والمنشآت الجكومية وتقليل التجمعات منعا لانتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة محددة وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة الفيروس المستجد .

وأوضح محافظ بورسعيد أن الخطة الشاملة للتعامل فى هذا الشأن  تشمل تعقيم المدارس والجامعات أثناء تعليق فترة الدراسة لمدة أسبوعين والتعامل بكل حزم مع المدرسين الذين يجبرون الطلبة على الدروس ، والعمل الدورى على تعقيم وتطهير المنشآت العامة والخاصة ومنع أى تجمعات للمواطنين ، وتوقيع العقوبات على المخالفين لهذه التعليمات .

وفى نفس السياق ، يناشد محافظ بورسعيد بالالتزام بالتعليمات التى تقرها الحكومة المصرية بشأن مواجهة فيروس كورونا منعا لانتشار العدوى.


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