اليوم السابع
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محافظ المنيا يقرر إيقاف الأسواق الاسبوعية بجميع المراكز

الإثنين، 16 مارس 2020 05:03 م
محافظ المنيا يقرر إيقاف الأسواق الاسبوعية بجميع المراكز اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قرر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق، منعا لتجمعات المواطنين.

يأتي ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً علي قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الإجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، لمنع انتقال العدوي ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وكان المحافظ قد قرر في وقت لاحق تكليف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات.

كما قرر المحافظ ، منع تدخين الشيشة منعاً باتاً داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فوراً باي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الامراض.

 

 


كورونا

محافظه المنيا

مجلس الوزراء

اخبار مصرية

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