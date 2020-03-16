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محافظ المنيا يبحث مع وفد الغرفة التجارية توافر السلع وضبط الأسعار

الإثنين، 16 مارس 2020 10:25 م
محافظ المنيا يبحث مع وفد الغرفة التجارية توافر السلع وضبط الأسعار محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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استقبل اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد من مجلس إدارة الغرفة التجارية، لبحث سبل التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الحالة العامة للأسواق خلال الفترة القادمة ومراقبة وضبط الأسعار، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لطمأنه المواطنين بتوافر احتياجاتهم من السلع ،حضر اللقاء أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأحمد حسن أبوالليل، والمهندس وائل على قطب.

بحث المحافظ مع وفد الغرفة التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتعلقة بتوفير السلع، وأكد على ضرورة توافر السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وإحكام الرقابة على الأسواق والتجار والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين.

أكد المحافظ، أن القرارات الصادرة لا تؤثر مطلقاً على قطاع التجارة الداخلية بالمحافظة الذي يسير بشكل طبيعي نظراً لتوافر كافة السلع والخدمات بشكل كبير يلبي كافة متطلبات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وكان المحافظ قد قرر إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأعلن عن فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وإبلاغها بأي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الأمراض.

وكانت الغرفة التجارية قد اعلنت عن غرفة عمليات مركزية لمراقبة الاسواق والتصدى لكل محاولات الاستغلال والغش التجارى، واكدت انها لن تقف مكتوفى الايدى تجاه اى محاولة من التجار لاستغلال الاوضاع الحالية لتحقيق الارباح،مطالبا التجار بالوقوف بجانب الدولة والتكاتف فى ذلك الوقت الذى يحتاج الى كل الايادى حتى تمر تلك اللحظات بسلام على البلاد.

 


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