اليوم السابع
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محافظ القاهرة يحظر الأسواق الأسبوعية ويلغى البصمة

الإثنين، 16 مارس 2020 06:10 م
محافظ القاهرة يحظر الأسواق الأسبوعية ويلغى البصمة خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.
 
كما وجه محافظ القاهرة بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.

وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الاجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

وفى السياق وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة له كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، وذلك ضمن عدد من الاجراءات التى اتخذتها محافظة القاهرة لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية .

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة شدد على مدير مديرية التموين بسرعة قيام مديرى الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بحملات على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية، ووجه محافظ القاهرة مديرية التموين بالقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع ومراقبة الغش التجاري والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما شدد محافظ القاهرة على وجود رقابة على أسعار المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء ومديريات الخدمات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار عمليات تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية التابعة واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .

 


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