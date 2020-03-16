اليوم السابع
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محافظ القاهرة تغلق 756 مركز دروس خصوصية وجيم وحضانة لمواجهة كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 05:17 م
محافظ القاهرة تغلق 756 مركز دروس خصوصية وجيم وحضانة لمواجهة كورونا غلق مراكز الدروس الخصوصية بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أنه منذ صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراء وقائى واحترازى للحد من انتشار فيروس كورونا تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من غلق 190 مركز تعليمى ( سنتر ) اليوم ليصل اجمالى ما تم إغلاقه بالعاصمة منذ الأمس 540 مركزًا تعليميًا، كما تم أغلاق 129 مركز رياضى ( جيم ) ، و87 حضانة أطفال.
 
وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.
 
وفى السياق وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة له كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وذلك ضمن عدد من الاجراءات التى اتخذتها محافظة القاهرة لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية.
 
وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة  شدد على مدير مديرية التموين بسرعة قيام مديرى الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بحملات على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية، ووجه محافظ القاهرة مديرية التموين بالقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع ومراقبة الغش التجارى والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
كما شدد محافظ القاهرة على وجود رقابة على أسعار المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء ومديريات الخدمات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار عمليات تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية التابعة واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 

الدروس الخصوصية

كورونا

القاهرة

فيروس كورونا

اخبار القاهرة

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