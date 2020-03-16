محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف داخل مراكز المحافظة

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

ناقش الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ،والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية الموقف التنفيذى ،لمشروعات تطوير رصف الطرق، والخطة الإضافية للطرق داخل مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ ونائبه وحضور عدد من القيادات التنفيذية والشركات المنفذة ،حيث تم استعراض جميع الطرق والشوارع التى فى خطة الرصف على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وطالب محافظ الغربية من جميع الجهات المعنية ،تحديد الخطة المستقبلية لمشروعات تطوير الرصف على مستوى المحافظة ،والتحضير لها من الأن ووضع جدول زمنى لتاريخ الانتهاء.

وأكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ،على ضرورة التنسيق بين الطرق وشركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز والاتصالات ،وعدم القيام بأعمال رصف الا بعد دخول كافة المرافق، حتى لا يتم حفر الشوارع بعد الرصف وعدم اهدار المال العام .

وشدد على حسن الأداء وأى أضرار تتم بعمليات التطوير والرصف ،سوف يتحملها المخطىء ، مطالبا مدير مديرية الطرق بتقديم تقرير أسبوعى بما تم إنجازه ووضع جدول زمنى لجميع مشروعات الرصف .

كما وجه نائب المحافظ بسرعة الإنتهاء من رصف وتطوير طريق سبرباى فى موعد أقصاه 15ابريل من الشهر القادم وسرعة الإنتهاء من وضع الكابلات الكهربائية بمنطقة الإستاد فى نهاية شهر ابريل القادم .

وخلال الأجتماع شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال فى المواعيد المحددة والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات لانجاز عمليات الرصف التطوير مع الالتزام بالجداول الزمنية.

في سياق أخر بدأت مديريه التربية والتعليم بمحافظة الغربية ،برئاسة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تنفيذ خطة التطهير لمدارس إدارة التربية الخاصة.

وتابع محمد حموده، مدير أمن المديرية ، ومحمد الفيومي، مسئول الأزمات والكوارث بالمديرية، اعمال التطهيى داخل عدد مدارس إدارة التربية الخاصة بإدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، حيث تابعا تنفيذ خطة التطهير بمدارس التربية الفكرية بالجلاء، والتربية الفكرية بسعيد، والأمل للصم وضعاف السمع بمجمع الجلاء التعليمي، ومعهد النور للمكفوفين.

وخلال المتابعة اطمأنا إلى عملية التطهير الجيد بجميع الفصول والمطابخ والقسم الداخلي والحمامات وحجرات الأنشطة، وتم التأكيد على إدارة جميع المدارس على ضرورة القيام بعملية التطهير بصفة يومية باستخدام المطهرات المقدمة من قسم الكيمياء بإدارة التعليم الفني الزراعي بالمديرية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية قد نفذت امس خطة عمل تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، بعد الانتهاء تماماً من انصراف جميع العاملين بالديوان، في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، والتي تمت مناقشتها اليوم بمكتب وكيل الوزارة مع أعضاء قسم الكيمياء بالتعليم الفني الزراعي.