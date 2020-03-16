اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

و حملات يومية على السناتر..

محافظ الدقهلية: حظر الشيشة بالمقاهى والكافتيريات وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية

الإثنين، 16 مارس 2020 04:20 م
محافظ الدقهلية: حظر الشيشة بالمقاهى والكافتيريات وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية الشيشة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات،واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين، ومصادره المضبوطات فورا .
 
وكلف محافظ الدقهلية،رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المرافق  بتنفيذ القرار بكل حسم وحزم حفاظاً على صحة وسلامه المواطنين.
 
واضاف المحافظ فى بيان له أنه سبق وان تقرر عدم  انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية بنطاق المحافظة.
 
كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف نشر ملصقات وإرشادات التوعية الصحية فى جميع المنشآت و الاماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات بالتعاون مع قطاعى الصحه والطب البيطرى مشيرا لاهمية المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة .
 
ويشار إلى أن المحافظة اتخذت عدداً من الاجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية امنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .
 
كما قرر المحافظ إيقاف جميع الأسواق الاسبوعية فى أطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرارات المشار اليها  والتأكد من عدم تنظيم الأسواق للحد من تواجد تجمعات كثيفة للمواطنين .
 
واضاف محافظ الدقهلية، بانه تم تعليق العمل بسناتر التعليم بنطاق المحافظة، وهناك حملات  يوميه لغلقها بالتنسيق والتعاون مع مديرية امن الدقهلية، وفى ذات السياق قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بان هذه القررات وتلك الإجراءات التى اتخذتها محافظة الدقهلية تستهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وحياة المواطنين مؤكدا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة لنجاح منظومة الوقايه بنطاق المحافظة .
 
جاء ذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
 
 
 
 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

حذر الشيشة بالدقهلية

سناتر الدروس

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. مصادرة 1000 شيشة فى حملات لمنعها بمقاهى الجيزة

الإثنين، 16 مارس 2020 03:06 م

المحافظات تمنع الشيشة بالمقاهى لمواجهة فيروس كورونا.. منع عرض اللحوم مكشوفة.. وغلق 32 مقهى بالدقهلية وتحذير أصحابها.. وإلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بالأقصر.. وغرامة 5 آلاف جنيه للمخالفين بالقليوبية

الإثنين، 16 مارس 2020 03:00 م

محافظ الجيزة: حظر الشيشة فى المقاهى لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 02:42 م

صور.. غلق 6 مقاهى ومصادرة الشيشة بالقناطر الخيرية

الإثنين، 16 مارس 2020 02:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة