محافظ الدقهلية: حظر الشيشة بالمقاهى والكافتيريات وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات،واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين، ومصادره المضبوطات فورا .

وكلف محافظ الدقهلية،رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المرافق بتنفيذ القرار بكل حسم وحزم حفاظاً على صحة وسلامه المواطنين.

واضاف المحافظ فى بيان له أنه سبق وان تقرر عدم انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية بنطاق المحافظة.

كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف نشر ملصقات وإرشادات التوعية الصحية فى جميع المنشآت و الاماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات بالتعاون مع قطاعى الصحه والطب البيطرى مشيرا لاهمية المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة .

ويشار إلى أن المحافظة اتخذت عدداً من الاجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية امنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر المحافظ إيقاف جميع الأسواق الاسبوعية فى أطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرارات المشار اليها والتأكد من عدم تنظيم الأسواق للحد من تواجد تجمعات كثيفة للمواطنين .

واضاف محافظ الدقهلية، بانه تم تعليق العمل بسناتر التعليم بنطاق المحافظة، وهناك حملات يوميه لغلقها بالتنسيق والتعاون مع مديرية امن الدقهلية، وفى ذات السياق قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بان هذه القررات وتلك الإجراءات التى اتخذتها محافظة الدقهلية تستهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وحياة المواطنين مؤكدا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة لنجاح منظومة الوقايه بنطاق المحافظة .

جاء ذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.