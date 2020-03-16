محافظ الدقهلية: استمرار أعمال لجنة المرور على الشون والصوامع استعدادا للتوريد

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار اللجنة المشكلة لاستقبال القمح، فى مباشرة اعمالها لليوم الثانى على التوالى، واوضحت منال الغندور السكرتير العام المساعد، رئيسة اللجنة، أنه تم اليوم الاثنين، المرور على الشون والصوامع بنطاق مركزى شربين وبنى عبيد، حيث تم الاطمئنان على ملائمتها وجاهزيتها لاستقبال محصول القمح، وأضافت رئيسة اللجنة أنه يتم التنفيذ بكل دقة للتكليفات المحددة التى تضمنها قرار تشكيل اللجنة، الذى أصدرة الدكتور ايمن مختار المحافظ.

وأضافت أن هذه المهام تتركز فى إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح، والتأكد من أن مناطق التخزين فى كافة المواقع صالحة وفقا للاشتراطات التخزينية اللازمة وكذا الاطمئنان إلى تمهيد طرق الوصول إلى المواقع بالسيارات المحملة بالمحصول، وأضافت أنه يتم عرض تقارير المرور والمتابعه أولا بأول على المحافظ فى هذا الشأن لاتخاذ الاجراءات الفورية حيال أية معوقات .

ويشار إلى أن اللجنة قد انتهت فى يومها الأول للمرور أمس على شون ميت على والنسيمية مركز المنصورة وصومعة سندوب وبهرند بالمنصورة .

وأكدت أن ذلك جاء تنفيذا للقرار الذى اصدرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن الاستعداد لاستقبال محصول القمح فى الشون والصوامع على مستوى المحافظة خلال موسم التوريد للعام 2020 و فى إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح بإعتبارة محصولا استراتيجيا وضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتوريد المحصول إلى الشون والصوامع هذا الموسم.

يذكر بأن قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات، وأكد على سرعة اتخاذ كافة الاجراءات حيال المخالفين، ومصادره المضبوطات فورا .

وقد كلف الدكتور مختار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المرافق بتنفيذ القرار بكل حسم وحزم حفاظاً على صحة وسلامه المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه سبق وأن تقرر عدم انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية بنطاق المحافظة.