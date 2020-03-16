اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: استمرار أعمال لجنة المرور على الشون والصوامع استعدادا للتوريد

الإثنين، 16 مارس 2020 05:23 م
محافظ الدقهلية: استمرار أعمال لجنة المرور على الشون والصوامع استعدادا للتوريد لجنة استقبال القمح
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار اللجنة المشكلة لاستقبال القمح، فى مباشرة اعمالها لليوم الثانى على التوالى، واوضحت منال الغندور السكرتير العام المساعد، رئيسة اللجنة، أنه تم اليوم الاثنين، المرور على الشون والصوامع بنطاق مركزى شربين وبنى عبيد، حيث تم الاطمئنان على ملائمتها وجاهزيتها لاستقبال محصول القمح، وأضافت رئيسة اللجنة أنه يتم التنفيذ بكل دقة للتكليفات المحددة التى تضمنها قرار تشكيل اللجنة، الذى أصدرة الدكتور ايمن مختار المحافظ.
 
وأضافت أن هذه المهام تتركز فى إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح، والتأكد من أن مناطق التخزين فى كافة المواقع صالحة وفقا للاشتراطات التخزينية اللازمة وكذا الاطمئنان إلى تمهيد طرق الوصول إلى المواقع بالسيارات المحملة بالمحصول، وأضافت أنه يتم عرض تقارير المرور والمتابعه أولا بأول على المحافظ فى هذا الشأن لاتخاذ الاجراءات الفورية حيال أية معوقات .
 
ويشار إلى أن اللجنة قد انتهت فى يومها الأول للمرور أمس على شون ميت على والنسيمية مركز المنصورة وصومعة سندوب وبهرند بالمنصورة .
 
وأكدت أن ذلك جاء تنفيذا للقرار الذى اصدرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن الاستعداد لاستقبال محصول القمح فى الشون والصوامع على مستوى المحافظة خلال موسم التوريد للعام 2020 و فى إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح بإعتبارة محصولا استراتيجيا وضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتوريد المحصول إلى الشون والصوامع هذا الموسم.
 
يذكر بأن قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات، وأكد على سرعة اتخاذ كافة الاجراءات حيال المخالفين، ومصادره المضبوطات فورا .
 
وقد كلف الدكتور مختار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المرافق بتنفيذ القرار بكل حسم وحزم حفاظاً على صحة وسلامه المواطنين.
 
وأضاف المحافظ أنه سبق وأن تقرر عدم انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية بنطاق المحافظة.
 
لجنة استقبال القمح (1)
 

لجنة استقبال القمح (2)
 

لجنة استقبال القمح (3)
 

لجنة استقبال القمح (4)
 

لجنة استقبال القمح (5)
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

محصول القمح

شون القمح بالدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة