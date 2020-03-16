محافظ البحر الأحمر يقود حملة ليلية مكبرة على المقاهى لمواجهة كورونا.. صور

البحر الأحمر – عماد عرفة

شن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الإثنين، حملة مكبرة بمدينة الغردقة، وحرص على التواجد بنفسه على رأس الحملة، التى شملت عدداً من المحلات التجارية للتأكد من سلامة الأغذية المطروحة وتوافرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، وشملت أيضاً الصيدليات، ومحال الألعاب الالكترونية "السايبر"، حيث تم غلق عدد منها، كما شملت الحملة المقاهي والكافتيريات، وصادرت أجهزة المحافظة كمية من "الشيشة" ببعض المقاهى.

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن هدف الحملة تحقيق الردع، لكل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب في أسعار السلع والمنتجات المطروحة، مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي صيدلية يثبت قيامها برفع أسعار المطهرات والمنظفات، لافتاً إلى أنه حرصاً على صحة وسلامة المواطنين من إنتشار الأمراض، فقد تقرر منع تقديم "الشيشة" بالمقاهي والكافتيريات والأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر تداول "الشيشة" لمساهمتها في نقل الفيروسات ولاعتبارها مصدر للعدوى.

وأكد المحافظ أن الحملات مستمرة يومياً بمختلف مدن وقرى المحافظة، على الأسواق والمحلات التجارية والصيدليات والمقاهي والكافتيريات، و"السايبرات" وذلك في ضوء تكاتف جهود أجهزة الدولة لمجابهة الظروف الراهنة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مناشداً المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية وعدم التواجد في أماكن التجمعات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

رافق المحافظ في الحملة العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة الغردقة اللواء عاطف وجدي، ومديري مديريات الصحة والتموين والبيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.