محافظ الأقصر :حملات تموينية لمواجهة احتكار السلع وجشع التجار

الأقصر – أحمد مرعى

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفائها بقصد المغالاة في الأسعار بدون مبرر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز والجهات المختصة.

وشدد محافظ الأقصر، على وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز الجهات الأمنية، للقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع، ومراقبة الغش التجاري، والتأكد من تاريخ صلاحية السلع، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعداد تقرير يومي بذلك.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، أنه على الفور تم تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق والمتاجر، وكذلك المرور على أنشطة المواد البترولية والبوتاجاز، لمواجهة أي مشكلات أو عوائق تواجه المواطنين، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة "التفتيش الصيدلي"، ومباحث التموين، للمرور والتفتيش على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، للتأكد من توافر المطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات ومنع الممارسات الاحتكارية إن وجدت، وتهيب محافظة الأقصر، بالسادة المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة أو مخالفة على الأرقام التالية:- (01001816352 – 01033395050).

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الساعات الماضية تنظيم حملات متنوعة بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، حيث تواصلت الحملات المتنوعة التي تتم بصفة مستمرة ومفاجئة على المصالح الحكومية والخدمية، بالتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأسفرت الحملات التى تم تنفيذها فى مجال التموين تم المرور على عدد من المخابز، حيث تم تحرير 6 مخالفات متنوعة ضد المخابز لمخالفتها المواصفات ونقص الوزن لرغيف الخبز المدعم وعدم وجود سجلات، كما تم المرور على عدد من مستودعات الأسطوانات حيث تم تحرير 4 مخالفات لمستودعات لعدم إعلانها عن سعر البيع للأسطوانة، كما تم تحرير 12 محضر تموينى متنوع كالتالى 3 عدم ترخيص، و 7 عدم إعلان أسعار، و 2 عدم وجود شهادة صحية.