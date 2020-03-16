مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يكشف آخر إحصائية لخسائر السيول.. تعرف عليها

وتضمنت سيول شديدة وهى سيل وادى الجايفة أدى إلى قطع طريق الحسنه- القسيمة - طريق الكنتلا - القسيمة، وسيل وادى المويلح ادى إلى قطع طريق القسيمة - العريش، وسيل وادى العين ادى إلى قطع طريق الصابحه - اصرام، وسيول متوسطة ، وهى سيل وادى الجرور، وسيل وادى السيسيب بين المغفر والمنبطح، وسيل وادى الازارق بقرية وادى العمرو، وسيول ضعيفة وهى سيل وادى الحمة، وسيل وادى الحسنة.

وأوضح البيان أن هذه السيول نتيجة سقوط المياه بغزارة وتجمعها على قمم الجبال وأهمها جبال يلج وجبال المغارة بالحسنة وتجرى هذه السيول لتصب جميعها فى وادى العريش.

ونتيجة هذه السيول حدثت مجموعه من الخسائر بالقرى التابعة للمركز والمدينة وهى فى قطاع الطرق، قطع فى جميع الطرق التى تم ذكرها بجميع الوديان السابقة، ويوجد نحر بمسافة حوالى(200 متر) وسقوط فى طبقة الاسفلت بعرض حوالى (5 متر) فى طريق الإسماعيلية ـ بغداد، ويوجد تجمع للمياه على جانبى الطريق بين المشبة والخاتمية على مسافة (35) من قرية بغداد.

وفى قطاع الكهرباء سقوط عدد 9 أعمدة جهد متوسط خط المنبطح/القسيمة، ويوجد سقوط عدد 2 عمود كهرباء فى المشبه والمنجم.

ولم تحدث اضرار فى اى قطاعات أخرى، بالإضافة لتهدم بعض الأسوار والعشش ببعض القرى ، وتكون بعض برك المياة فى بعض شوارع المدينة.

وفى بيان له أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء أن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل ، يرافقه بشير سلطان نائب رئيس المدينة وخليل على خليل سكرتير المجلس يتابعون الاجراءات العاجلة لاحتواء السيل المتدفق بشدة وبكميات كبيرة بمخر سيل العدام، حيث أن المياه تندفع بسرعة كبيرة وتغير مسارها إلى وادى العريش،وتم تأمين الجسر بمواد محجرية، وجار من خلال الجهات المعنية تخفيض منسوب المياه وفتح مسارات جديدة للتخفيف من حدة السيل ، حفاظا على ارواح المواطنين.

وكلف رئيس المدينة السكرتير بالتواجد بشكل دائم ، حتى الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أية تدفقات للمياه، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق نخل العريش، وطريق نخل النفق، مؤكدا أنه يتابع هذا العمل بشكل مباشر.



خسائر السيول فى شمال سيناء



خسائر السيول فى شمال سيناء