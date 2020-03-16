اليوم السابع
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ماكرون: إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد

الإثنين، 16 مارس 2020 09:28 م
ماكرون: إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ماكرون
وكالات

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن باريس ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد .
 
بداية من منتصف يوم غد سيتم الحد بشكل كبير من تحركات المواطنين وذلك لمدة 15 يوما على الأقل.
سيعاقب كل من يخل بقرار منع التنقل.
إغلاق حدود فرنسا مع أوروبا لمدة 30 يوما.
تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا.
الجيش الفرنسي سيساعد في إدارة الأزمة الصحية لمواجهة فيروس كورنا في بعض المناطق.
 سيتم نشر مستشفى عسكري في الألزاس في إطار مواجهة الفيروس.
تعليق كل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية ومنها مشروع إصلاح قانون التقاعد.
نحن في حالة حرب وأنا أدعو كل المسؤولين والشعب إلى الاتحاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد
سنقدم كل التدابير اللازمة لحماية الأطفال.

ماكرون

الحدود

كورونا

اوروبا

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