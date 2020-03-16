لماذا تظهر بقع بنية على الوجه واليدين مع التقدم فى العمر؟

كتبت فاطمة خليل

البقع البنية التى تظهر على الوجه واليدين بشكل خاص من أهم مظاهر التقدم فى العمر، وتسمى أيضا بالبقع العمرية، فكيف تحدث هذه البقع وكيف يمكنك التخلص منها..هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير، وفقا لموقع كلايفند كلينيك.

وقالت أخصائية الأمراض الجلدية آمي كاسوف، إن البقع العمرية ، والتي تسمى أحيانًا النمش الشمسي ، تحدث بعد التعرض للضوء فوق البنفسجي، كما يمكن أن تكون لونها أسمر أو بني وتختلف في الحجم وعادة ما تظهر في المناطق الأكثر تعرضًا للشمس مثل الوجه واليدين والكتفين والذراعين.

وأوضحت أن: "البقع العمرية شائعة لدى البالغين الأكبر من 50 عامًا، "ولكن يمكن للأشخاص الأصغر سنًا الحصول عليها أيضًا ، خاصة إذا كانوا يقضون الكثير من الوقت في الشمس.

ظهور البقع البنية كيف تحدث البقع العمرية تحتوي بشرتك على الميلانين الذي يعطي بشرتك لونها، يمنحك الميلانين أيضًا اسمرارًا عندما تتعرض بشرتك للأشعة فوق البنفسجية. تحتوي بشرتك على الميلانين الذي يعطي بشرتك لونها، يمنحك الميلانين أيضًا اسمرارًا عندما تتعرض بشرتك للأشعة فوق البنفسجية.

تظهر البقع العمرية عندما يتكتل الميلانين في الجلد أو يتم إنتاجه بتركيزات عالية، مثل عندما تتعرض بشرتك لكثير من الأشعة فوق البنفسجية .

يمكن لأي شخص أن يصاب ببقع عمرية ، ولكن قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالحالة إذا كانت بشرتك فاتحة اللون أو لديك تاريخ من التعرض المتكرر أو المكثف لحروق الشمس.

النساء الأكبر سنا أكثر عرضة للبقع العمرية - وتلف الشمس - حيث تقل كميات الميلانين في الجلد.