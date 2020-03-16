اليوم السابع
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للقضاء على الفيروسات والوقاية من العدوى المنتشرة.. خليك فى الميه بالملح

الإثنين، 16 مارس 2020 07:00 ص
للقضاء على الفيروسات والوقاية من العدوى المنتشرة.. خليك فى الميه بالملح غرغرة الملح-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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مع انتشار الفيروسات والعدوى، يسعى الكثيرون للبحث واستخدام كل الطرق التي تحد من خطر انتشار الأمراض والإصابة بالعدوى سواء عن طريق غسل اليدين باستمرار أو تناول فيتامين سى، الذى يعزز صحة الجهاز المناعى وارتداء الكمامة الطبية طول اليوم، ولكن ذكر موقع healthline طريقة بسيطة للوقاية من العدوى وهى المياه بالملح.

 

حيث ذكر الموقع أن الغرغرة بالمياه الدافئة والملح من أبسط الطرق الطبيعية غير المكلفة والتي تعمل على قتل الجراثيم والفيروسات والوقاية من العدوى، حيث يحتوى الملح على نسبة عالية من  العناصر والخصائص التي تقاوم الفيروس وقضى عليه في أسرع وقت، وذلك عن طريق استخدام غرغرة المياه بالملح أو استخدام مياه الملح الدافئة كمنظف للأنف.

وهذا يجعل غرغرة المياه المالحة من أفضل الطرق لحجب الفيروسات والبكتيريا،  وتقليل فرصة الإصابة ببعض المشاكل ومنها.

1:استخدام غرغرة الملح تعمل على الوقاية من التهابات الحلق  الذى نتعرض لها وخصوصا مع تقلبات الجو.

2:تحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا التي تنتشر مع تقلبات الجو.

 

3:تشير الدراسات أن استخدام المياه بالملح تعمل على الحد من التهاب الجيوب الأنفية والجهاز التنفسى سواء كانت عدوى فيروسية أو يكتيرية.

4:استخدام غرغرة الفم تساعد على تعزيز صحة الفم والاسنان وعلاج التهابات اللثة.

5:تستخدم غرغرة الفم لعلاج تقرحات الفم وتخفيف الألم الناتج عنها، حيث انها تعمل على قت الجراثيم والبكتيريا المنتشرة بالفم.


غرغرة الملح

الفيروسات

العدوى

الجراثيم

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