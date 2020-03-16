اليوم السابع
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كوريا الجنوبية ترحل رجلا روسيا على صلة بتنظيم القاعدة

الإثنين، 16 مارس 2020 08:57 ص
كوريا الجنوبية ترحل رجلا روسيا على صلة بتنظيم القاعدة شرطة كوريا الجنوبية
أ ش أ

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ذكرت مصادر فى هيئة الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنه تم ترحيل رجل روسى تابع لتنظيم القاعدة إلى وطنه بعد إلقاء القبض عليه فى سول التى قدم طلبا للجوء فيها.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الشرطة أنها ألقت القبض فى شهر ديسمبر من العام الماضى على الرجل الروسى الذي كان يعمل مدربا للمسلحين في جماعة "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
وكانت المحكمة الروسية قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وفي أواخر العام الماضي، حصلت الشرطة الكورية الجنوبية على معلومات استخبارية عن تقديمه طلبا للجوء في البلاد، وألقت القبض عليه، حيث كان مقيما بصورة غير شرعية .


كوريا الجنوبية

جيش كوريا الجنوبية

تنظيم القاعدة

شرطة كوريا الجنوبية

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