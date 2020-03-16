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كورونا يفرض قوانينه.. "CNBC": شركات عطور عالمية تتحول لإنتاج المطهرات

الإثنين، 16 مارس 2020 03:05 م
كورونا يفرض قوانينه.. "CNBC": شركات عطور عالمية تتحول لإنتاج المطهرات كورونا يثير فزع على مستوى العالم
كتبت: نهال طارق

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أرغمت حالة الفزع التي تسبب فيها انتشار وباء كورونا على مستوى العالم العديد من شركات مستحضرات التجميل والعطور العالمية الكبرى إلى التحول لإنتاج المطهرات اليدوية ومستحضرات طبية أخرى لمواكبة احتياجات السوق من جهة، والمساهمة مع حكومات دولها في مكافحة العدوى.

وفى تقرير لها، قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن شركة رائدة في مجال العطور ومستحضرات التجميل بدأت التحول لإنتاج المطهر اليدوي في خط إنتاج من المقرر أن تخصصه مجاناً للسلطات الفرنسية والمستشفيات المتواجدة في البلد الأوروبى.

وأضافت الشركة في البيان الذى نقلته سى إن إن، أنها ستستمر في صنع هذه المنتجات في مصانعها وتوفيرها للأسواق طالما كان ذلك ضروريا فيما يتعلق بالسلطات الصحية الفرنسية كمساهمة منها في دعم وحماية المجتمع.

ويأتي القرار في الوقت الذي أغلقت فيه فرنسا أماكن التجمعات العامة بما في ذلك الحانات والمطاعم لمنع واحتواء اثار انتشار فيروس كورونا ولكن ظلت محلات البقالة والصيدليات والمتاجر التي توفر سلع أساسية مفتوحة.

وفي الولايات المتحدة تم تأكيد إصابة أكثر من 2900 حاله وحوالي 60 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما يواصل الفيروس انتشاره في فرنسا لترتفع الوفيات بما يزيد على الثلث، حيث سجلت أمس الأحد 127حالة وفاة بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى كورونا 5400 حالة.


فيروس كورونا

فرنسا

باريس

الولايات المتحدة

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