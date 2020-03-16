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فيديو.. متحدث الصحة: محافظات الدقهلية والمنيا ودمياط الأكثر إصابة بكورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 11:32 م
فيديو.. متحدث الصحة: محافظات الدقهلية والمنيا ودمياط الأكثر إصابة بكورونا وزيرة الصحة
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة قررت اليوم باتخاذ عدة إجراءات منها تكثيف الكشف فى محافظات المنيا والدقهلية ودمياط بسبب كثرة الحالات بهذه المحافظات، كما قررت الوزيرة، بعزل أكثر من 300 أسرة عزل ذاتى داخل منازلهم.

وأضاف خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن كما قررت الوزيرة بزيادة ضخ عدد الكاشفين لفيروس كورونا بالثلاث محافظات التى بها أكثر إصابات والاستعانة بالعاملين بمبادرة من 100 مليون صحة، وكذلك زيادة الحملات التوعية للمواطنين.

وتابع متحدث الوزارة، أنه وصل حالات الوفاة حتى الآن 4 داخل مصر منهم ألمانى، والمتوفى اليوم في مدينة بلقاس بالدقهلية، تم عزل أسرته في مستشفى العزل لمتابعتهم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحاً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

 


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