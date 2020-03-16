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فيديو.. القاهرة: غلق 450 مركز دروس خصوصية وغرامة للمقاهى المخالفة لقرار منع الشيشة

الإثنين، 16 مارس 2020 10:55 م
فيديو.. القاهرة: غلق 450 مركز دروس خصوصية وغرامة للمقاهى المخالفة لقرار منع الشيشة خالد عبد العال
كتب محمد شرقاوى

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قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه تم حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، مضيفا أنه تم غلق 540 مركز دروس خصوصية بالقاهرة، وغلق العديد من صالات الجيم. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن المقاهى الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وغلق قاعات الأفراح بالمحافظة.

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظتا القاهرة والجيزة، حملات مكثفة على مراكز الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية المرخصة والغير مرخصة، تنفيذا لخطة الدولة الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيقا لقرار رئيس الوزراء.

وشنت محافظة القاهرة حملات على النوادى الرياضية "الجيم" والحضانات المخالفة لقرار تعليق الفتح، بالإضافة إلى غلق السناتر، حيث أسفرت الحملات عن غلق أكثر من 400 سنتر تعليمي، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق الصالات والمراكز الرياضية ( الجيم ) تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

ووجه المحافظ نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة .

وفى السياق قاد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملات غلق المراكز التعليمية، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة لمنع أي تجمعات وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات الكبيرة للوقاية من فيروس كورونا وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات الأمنية بغلق كافة المراكز التعليمية.


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