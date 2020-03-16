اليوم السابع
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فرنسا تنشر 100 ألف شرطى لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 11:53 م
فرنسا تنشر 100 ألف شرطى لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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قال وزير الداخلية الفرنسي، إن فرنسا ستنشر 100 ألف شرطى لتطبيق إجراءات الإغلاق التى أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

وقال الوزير كريستوف كاستانير، إن مخالفى الإجراءات يواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.

وكان ماكرون قال فى وقت سابق، إن على الناس التزام بيوتهم إلا للضرورة.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الاثنين إن 21 شخصا آخرين توفوا بفيروس كورونا مما رفع إجمالى عدد المتوفين بالمرض في البلاد إلى 148 بزيادة نسبتها نحو 16 %.

وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 6633 من 5423 أمس الأحد بزيادة نسبتها أكثر من 20 %في 24 ساعة.


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