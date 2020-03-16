فرنسا تعلن ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا إلى 148 بعد وفاة 21

رويترز

قالت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الاثنين إن 21 شخصا آخرين توفوا بفيروس كورونا مما رفع إجمالى عدد المتوفين بالمرض في البلاد إلى 148 بزيادة نسبتها نحو 16 %.

وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 6633 من 5423 أمس الأحد بزيادة نسبتها أكثر من 20 %في 24 ساعة.

وأفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية، خبر عاجل، مساء اليوم، بتأجيل الجولة الثانية الانتخابات المحلية الفرنسية بسبب فيروس كورونا.

فيما عزفت نسبة كبيرة من الناخبين الأحد عن المشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات البلدية فى فرنسا تحت تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد، والخاضعة لإجراءات صارمة سعيا إلى مكافحته.

وقدّر مركز استطلاع رأى نسبة العزوف عن المشاركة بين 54 و56%، فى ارتفاع كبير عن النسبة التي سجّلت في الاقتراع السابق عام 2014.

وقال مدير مركز "أوبينيون واي" برونو جان بار "إننا في طريقنا لتسجيل تراجع بنحو 20% نسبةً إلى اقتراع 2014"، مضيفا أنه "يفترض أن تخلص نسبة المشاركة عند 45 أو 46%".