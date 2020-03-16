غرق مركب صيد بعد ارتطامه بصخور بغاز رأس البر دون إصابات

تم إخطار قوات حرس الحدود ونقطة شرطة عزبة البرج لتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى أكد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يتبع كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار فيروس كورونا، حيث تم التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى ، وكذا التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها ، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها ، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع إدارة الحجر الصحى بالميناء بعقد ندوات تثقيفيه للعاملين عن فيروس كورونا المستجد للتعريف بالفيروس وطرق انتشاره وأعراض الأصابه به والأساليب الواجب إتباعها للوقايه منه ، وإجراءات الحجر الصحى التى تتخذها الإدارة لأطقم السفن خاصة القادمه من مناطق انتشار الفيروس بمنطقة الإنتظار الخارجى والإجراءات الواجب إتخاذها فى حاله ظهور أى حالة اشتباه .

وفى هذا السياق وجه رئيس مجلس الإداره بمواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الميناء من قاطرات ولانشات، وكذلك أتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الهيئة، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى يتخذها ميناء دمياط.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات المتبعه لضمان التأكد من رصد والتعامل مع أى حالة من حالات الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا حال ظهورها .