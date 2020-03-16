غرفة عمليات الاوقاف تكلف العمال بنوبات حراسة المساجد ليلا والائمة بمتابعة النظافة

كلفت غرفة عمليات الاوقاف، عمال المساجد بمناوبة حراسة ليلية على المساجد وخاصة المساجد الكبرى والاثرية.

ونبهت غرفة العمليات بمتابعة مياه الامطار وازالتها من اعلى المساجد ومن حول الابنية والحفاظ على الابنية وغلق الابواب والشبابيك ومنع الدخلاء والغرباء من البقاء فى المسجد.

وطالبت غرفة العمليات الدعاة والقيادات بمتابعة نظافة المساجد وانتظام العمل بها ومراقبة دورة العمل محذرة من اى خروقات ومسئولية الأئمة عن اى اهمال.

أكدت ​وزارة الأوقاف​،​ أن جميع المساجد بأنحاء الجمهورية مفتوحة في أوقات الصلوات الخمس المفروضة ، ولم يصدر عن الوزارة أي توجيه بغلقها ، مضيفة أن بيان هيئة كبار العلماء يدور حول جواز ذلك متى لزم الأمر ودعت الحاجة الملحة​، مضيفة أن​ بيان هيئة كبار العلماء ​قدم ​رخصة لمن أراد أن يأخذ بها ولا سيما المرضى وكبار السن .

وشددت الوزارة، على ​أن الرأي الشرعي في ذلك يتبع الرأي العلمي ويُبنى عليه ولا يسبقه، وأن أهل الذكر في تحديد مدى الحاجة إلى غلق ما يغلق ومتى يغلق هي وزارة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة​، مؤكدة​ أيضًا على منع أي مظاهر احتفالية أو إقامة أي مناسبات عزاء أو عقد قران في المساجد أو ملحقاتها ، وكذلك نؤكد على غلق الأضرحة ، وقصر الأمر على الصلوات الخمس وخطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة دون أي أمر سواهما ، وأن تقام الجمع في الساحات بالمساجد التي بها ساحات ما أمكن ، مع العناية البالغة والمستمرة بنظافة جميع المساجد​، سائلة​ الله العافية ورفع البلاء عن سائر بلاد العالمين وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه ، وألا نصل إلى اليوم الذي نحتاج فيه إلى غلق دور عبادتنا ، فأملنا في الله ألا نحتاج إلى ذلك وألا نصل إليه .​​

يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، و تأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.

وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، اطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.