غرفة الجيزة: ندرس بدائل لمعارض رمضان فى حال عدم إقامتها.. ومعظم السلع متوفرة

كتب أحمد حمادة

أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يتم التنسيق مع جميع الشعب التجارية وكل منتسبى الغرفة بشكل يومي من أجل التأكد من توفر جميع السلع والمنتجات فى المناطق التابعة للغرفة، مؤكدا أنه لا يوجد أى عجز فى السلع الرئيسية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة لـ "اليوم السابع" إلى أنه يتم الآن الإعداد لشهر رمضان المبارك، وأنه يتم وضع تصور للبدائل المتاحة للمعارض التي كانت تنظمها الغرفة قبل شهر رمضان وكان عددها 6 معارض في مناطق متفرقة وكانت تنظم من أجل تقديم عروض وتخفيضات على السلع الرئيسية بنسب تتخطى 25٪، ولكن فى ظل الإجراءات الوقائية لتفادي فيروس كورونا وعدم التأكد من إمكانية إقامة تلك المعارض فإن هناك عدة تصورات منها التنسيق مع التجار لتقديم تخفيضات على السلع تخفيفا على المواطنين.

وكان رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أكد في تصريحات سابقة، أن جميع المحلات التجارية بجميع أنشطتها عادت للعمل بصورة طبيعية اليوم السبت بنسبة 100 % وذلك بعد أن توقف عدد قليل جدا خلال اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية، وأضاف ناصر لـ"اليوم السابع" أنه تم عمل غرفة عمليات بالتعاون مع الشعب التجارية بالمحافظة منذ يوم الأربعاء الماضى وذلك من أجل توفير جميع السلع داخل الأسواق الكبرى او المحلات الصغيرة، مع سد أي عجز ينتج في اى من الاحياء التابعة للمحافظة خلال الأيام الماضية.

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بمدى التلاحم الذى شهدته مصر خلال اليومين الماضيين من اجل الانتهاء من حالة الاضطراب الماخية التي تعرضت لها البلاد.

وأضاف ناصر أنه لم يصل إلى الغرفة أى شكاوى سواء من المواطنين أو التجار من وجود نقص في سلعة أو منتج، مشيرا إلى أن محلات الجزارة والدواجن والبقالة كانت تعمل بصورة طبيعية.