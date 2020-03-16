"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

تداول رواد التواصل الإجتماعى فى إيران، مقطع فيديو لايرانيين يخضعون للحجر الصحي داخل منازلهم، في منطقة اكباتان، من أجل مكافحة فيروس كورونا، يتغنون من شرفات منازلهم بأغانِ وطنية، وذلك بعد أن ناشدتهم السلطات بالإبقاء داخل منازلهم منعاً لتفشى الفيروس المنتشر فى أنحاء إيران.

🔴ساکنین اکباتان امشب دسته جمعی آهنگ ای‌ایران خوندن

حرکت زیباییه کمک کنیم فراگیر بشه pic.twitter.com/of39X4zCWg — phoebe🖤🖤🖤 (@phalange1981) March 15, 2020

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 474 حالة وفاة، وبلغت الإصابات اكثر من 13 الف شخص.

وكان أطلق مقر الدفاع البيئي التابعة للجيش الإيرانى صباح الأحد مناورات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، بعد أن حصد الفيروس أرواح المئات من الإيرانيين على مدار الـ 3 أسابيع الماضية.

ووفقا لوكالة فارس الإيرانية، يجري مقر الدفاع البيئي بقيادة العميد كيومرث حيدري المناورة، وانطلقت من معسكر "الشهيد زرهرن" التابع للقوة البرية للجيش الايراني.

وكان أصدر المرشد الأعلى الإيرانى تعليمات بتدخل الجيش الأركان العامة للقوات المسلحة ، وقرر اللواء محمد باقري اخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في البلاد خلال 24 ساعة المقبلة وذلك لقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا بين الناس.

ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الأسبوعين الماضيين، وتوفى أمس الجنرال بالحرس الثورى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والأسبوع الماضى، أعلنت طهران وفاة 5 آخرين فى الحرس الثورى آخرهم القيادى فرزاد تذرى المستشار السياسى السابق فى الحرس الثورى، فضلا عن إصابة عدد كبير من المسئولين رفيعى المستوى آخرهم كان مستشار المرشد الأعلى ووزير الخارجية الأسبق ورئيس مستشفى مسيح دانشورى على أكبر ولايتي.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق حتى 20 مارس المقبل، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه فى يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، كما أعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).

ومنذ 20 فبراير الماضى، أصبحت إيران بين أكبر بؤر تفشّى الفيروس خارج الصين، وتحتل المركز الثانى بعدد الوفيات بعد الصين والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطالى، وتعتبر العاصمة طهران الأكثر تأثّرا بالوباء، إذ تأكّدت إصابة أكثر من 1500 شخصا فيها، تليها مدينة قم العاصمة الدينية، ومحافظة جيلان هى المناطق التى شهدت تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة وأعداد الوفيات